Энберт: Туктамышева обладает уникальным стилем. На него приятно смотреть, как и на Лизу

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Александр Энберт высказался о пропуске сезона 26-летней российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Лиза, конечно, очень многое сделала для спорта. По-моему, выступает во взрослой сборной 17 сезонов. Это очень большой срок. Конечно, хотелось бы увидеть Туктамышеву на соревнованиях. У неё в этом году очень хорошая короткая программа, произвольная. Но я думаю, что в ледовых шоу она тоже покажет много интересного. Хорошо, что у зрителей останется возможность видеть Лизу на льду, потому что она обладает уникальным стилем в фигурном катании. На этот стиль приятно смотреть, как и на Лизу. Грустно, что она не будет выступать на соревнованиях, но рад, что будет в ледовых шоу», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.