Вайцеховская: Туктамышева — абсолютный чемпион как по историям, так и по непредсказуемости

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о пропуске сезона 26-летней российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Думаю, не одна я сейчас задаюсь вопросом, почему так горько и досадно от предсказуемого вроде бы решения Лизы Туктамышевой приостановить (читай — завершить) карьеру. И, кажется, нашла ответ. В линейке достаточно суррогатных турниров с претензией на полноценность во главу встают не результаты, а личные истории фигуристов. Особенно сейчас, когда соревнования только начинаются.

Лиза Туктамышева, несмотря на невероятно длинную карьеру в руках одного и того же тренера, — абсолютный чемпион как по историям, так и по непредсказуемости. Тем фигуристка и интересна, причём всегда. Независимо от того, проигрывает она или побеждает.

Никакую другую одиночницу из нынешних даже рядом не поставить. И как раз сейчас стало до боли очевидно, что из сверкающей пирамидки женского катания вынут краеугольный камень. И решительно некем эту потерю компенсировать», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.