Елизавета Нугуманова: Туктамышева в любой момент может вернуться

Фигуристка Елизавета Нугуманова высказалась о пропуске сезона 26-летней Елизаветой Туктамышевой, которая в сентябре принимала участие в контрольных прокатах национальной команды России.

В минувшем сезоне Туктамышева стала бронзовым призёром чемпионата страны и финала Гран-при России. На чемпионате мира – 2021 Елизавета завоевала бронзовую медаль.

«Решение Туктамышевой? Если Лиза так решила, значит, так надо. Она в любой момент может вернуться. Спортсмены могут взять паузу, чтобы вернуться с новыми силами.

С чем связано такое решение Туктамышевой? Не могу сказать. Иногда нужна пауза, чтобы превзойти себя ещё больше. Тому пример Рома Савосин, который полностью сменил свой имидж и своё катание. Очень приятные перемены, и на сегодняшний день мы видим, как Роме пошла пауза на пользу. Хочу его поздравить с возвращением», — сказала Нугуманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.