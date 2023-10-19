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Туктамышева — о дальнейшей деятельности: хочется для себя пожить

Туктамышева — о дальнейшей деятельности: хочется для себя пожить
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ставшая гостем интернет-проекта «СБГ ШОУ» на YouTube, рассказала, планирует ли она начать тренерскую карьеру.

«Тренерская карьера – да, как вариант. Рассматриваю, но не сразу, через несколько лет. Хочется для себя пожить, а тренерская деятельность много сил отнимает. Это, безусловно, тяжёлая профессия. Мне кажется, как начал, так до конца и будешь тренером», — сказала Елизавета Туктамышева в эфире шоу.

Ранее стало известно, что победительница чемпионатов мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева пропустит соревновательный сезон-2023/2024. Воспитанница Алексея Мишина сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу.

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