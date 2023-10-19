Кирилл Кропылев выиграл короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Омске

Кирилл Кропылев, занимающийся под руководством тренера Виктории Буцаевой, выиграла короткую программу на втором этапе юниорской серии Гран-при России в Омске. Безошибочный прокат Кропылева судьи оценили в 82,28 балла. Второй результат показал Глеб Ковтун из Челябинской области (77,13). Третьим стал представитель Московской области Макар Пузин (75,85).

Фигурное катание. Гран-при России. 2-й этап. Омск

Юноши. Короткая программа

1. Кирилл Кропылев (Москва, «Легенда») – 82,28.

2. Глеб Ковтун (Тюменская область) – 77,13.

3. Макар Пузин (Московская область, «Наши Надежды») – 75,85.

4. Александр Чмиль (Челябинская область) — 72,84.

5. Александр Семков (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») – 72,35

6. Тимофей Шелковников (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») – 70,91.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.