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Кирилл Кропылев выиграл короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Омске

Кирилл Кропылев выиграл короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Омске
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Кирилл Кропылев, занимающийся под руководством тренера Виктории Буцаевой, выиграла короткую программу на втором этапе юниорской серии Гран-при России в Омске. Безошибочный прокат Кропылева судьи оценили в 82,28 балла. Второй результат показал Глеб Ковтун из Челябинской области (77,13). Третьим стал представитель Московской области Макар Пузин (75,85).

Фигурное катание. Гран-при России. 2-й этап. Омск
Юноши. Короткая программа

1. Кирилл Кропылев (Москва, «Легенда») – 82,28.
2. Глеб Ковтун (Тюменская область) – 77,13.
3. Макар Пузин (Московская область, «Наши Надежды») – 75,85.
4. Александр Чмиль (Челябинская область) — 72,84.
5. Александр Семков (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») – 72,35
6. Тимофей Шелковников (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») – 70,91.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.

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