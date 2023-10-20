Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано стали официально заниматься в группе Анжелики Крыловой

Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано стал официально тренироваться в группе Анжелики Крыловой. Об этом сообщил Дарио в своём телеграм-канале.

«Анжелика Алексеевна сказала ДА!» — написал Чиризано.

О том, что бронзовый призёр чемпионата России сезона-2022/2023 Елизавета Пасечник и триумфатор юношеской Олимпиады-2020 Дарио Чиризано попробуют образовать танцевальный дуэт в группе Анжелики Крыловой, стало известно 10 октября.

В сентябре стало известно о распаде дуэта Пасечник и Максима Некрасова, тренировавшихся под началом Алексея Горшкова. Позднее появилась информация, что Некрасов будет выступать в паре с Василисой Кагановской. Чиризано после распада дуэта с Ириной Хаврониной в 2023 году пробовал кататься с чешкой Денисой Цимловой, но ФФККР отказалась отпустить фигуриста в Чехию или Италию.