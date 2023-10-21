Фёдоров — о промежуточном 2-м месте на этапе ГП в Омске: результатом на 100% недоволен

18-летний российский фигурист Григорий Фёдоров прокомментировал своё выступление в короткой программе на 2-м этапе Гран-при России – 2022/2023. Фёдоров получил от судей высокие 93,47 балла и перед прокатом произвольной программы занимает 2-ю строчку турнирной таблицы.

«Хороший результат будет, когда и вторую программу удастся доехать хорошо и достойно. А так в целом никаких изменений в тренировочном процессе не было, просто продолжали накатывать программы и готовиться к первым соревнованиям. Сегодняшним результатом на сто процентов недоволен, надо катать увереннее. Было волнение, а надо привыкать уже кататься на публику. Работать будем над всем, улучшать надо всё.

Что вкладываю в программу? «Алилуйя» — это что-то, чему мы не можем противостоять, такое внешнее воздействие, которому надо покориться и идти», — сказал Фёдоров в эфире «Первого канала».

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