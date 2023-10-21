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У фигуристки Парамоновой умерла мама, но она всё равно выступила на Гран-при в Омске

У фигуристки Парамоновой умерла мама, но она всё равно выступила на Гран-при в Омске
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15-летняя фигуристка Мария Парамонова выступила на втором этапе Гран-при России в Омске, несмотря на смерть матери.

«10 октября это произошло. Маше только сил, понятно, что подготовка к этому старту не была оптимальной. В таком юном возрасте потерять близкого человека, который каждый день водил тебя на каток, встречал — это большой-большой-стресс, и, конечно же, Маше только сил. Всё когда-нибудь устаканится. Для меня это искренне героический поступок, что после такого вышла на соревнования и откатала короткую программу. Да, небезошибочно, но тем не менее. Маша, ты всегда можешь рассчитывать на меня», ‒ сообщил Максим Траньков в эфире Первого канала.

За свое выступление фигуристка набрала 52,36 балла.

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