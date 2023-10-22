Луна Хендрикс выиграла короткую программу на стартовом этапе Гран-при ISU

На первом этапе Гран-при ISU Skate America, который проходит на арене «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» в Аллене (США), завершилась короткая программа у женщин. Лучший результат в ней показала бельгийка Луна Хендрикс. Второе и третье места заняли представительницы США Амбер Гленн и Изабо Левито.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Аллен, США
Женщины
Короткая программа
1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 75,92.
2. Амбер Гленн (США) — 71,45.
3. Изабо Левито (США) — 70,07.
4. Нина Петрыкина (Эстония) — 65,02.
5. Монэ Тиба (Япония) — 64,24.
6. Мана Кавабэ (Япония) — 62,80.
7. Екатерина Куракова (Польша) — 60,45.
8. Сяни Ань (Китай) — 59,74.
9. Хана Ёсида (Япония) — 59,40.
10. Со-ён Ви (Южная Корея) — 58,55.
11. Клэр Со (США) — 58,14.
12. Ён Ю (Южная Корея) — 56,21.
Соревнования в произвольной программе пройдут 22 октября и стартуют в 23:03 мск.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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