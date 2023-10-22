Луна Хендрикс выиграла короткую программу на стартовом этапе Гран-при ISU

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На первом этапе Гран-при ISU Skate America, который проходит на арене «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» в Аллене (США), завершилась короткая программа у женщин. Лучший результат в ней показала бельгийка Луна Хендрикс. Второе и третье места заняли представительницы США Амбер Гленн и Изабо Левито.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Аллен, США

Женщины

Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 75,92.

2. Амбер Гленн (США) — 71,45.

3. Изабо Левито (США) — 70,07.

4. Нина Петрыкина (Эстония) — 65,02.

5. Монэ Тиба (Япония) — 64,24.

6. Мана Кавабэ (Япония) — 62,80.

7. Екатерина Куракова (Польша) — 60,45.

8. Сяни Ань (Китай) — 59,74.

9. Хана Ёсида (Япония) — 59,40.

10. Со-ён Ви (Южная Корея) — 58,55.

11. Клэр Со (США) — 58,14.

12. Ён Ю (Южная Корея) — 56,21.

Соревнования в произвольной программе пройдут 22 октября и стартуют в 23:03 мск.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.