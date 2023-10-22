Туктамышева не считает, что шоу стали популярнее соревнований

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что не считает, что в период отстранения шоу стали гораздо популярнее среди зрителей, чем соревнования.

«Я бы так не сказала. У нас всё равно соревнования проходят с большим количеством зрителей. Особенно чемпионат страны или финал Кубка России — в прошлом году у нас весь «Юбилейный» был полон. Поэтому я бы не сказала, что шоу стали популярнее. Их просто стало больше. Стало больше людей, которые их могут создавать. Но это не связано с отстранением», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата».

Напомним, российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой ISU 1 марта 2022 года. Таким образом, фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты лишились права выступать на чемпионатах мира, Европы, этапах Гран-при и других крупных международных турнирах.