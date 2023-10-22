Малинин прокомментировал победу на этапе Гран-при ISU в США

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал свое выступление в произвольной программе среди мужчин на 1-м этапе Гран-при ISU в США. Американец одержал победу с 310,47 баллами. На втором месте расположился француз Кевин Аймоз, на третьей строчке ‒ японец Сун Сато.

«Я не ожидал такого результата сегодня. Я правда не думал, что мне удастся так откатать программу. Я столько часов тренировался, старался улучшить все компоненты, и я очень доволен тем, как я себя чувствовал.

Несмотря на хорошую подготовку, я не был уверен в том, как все пройдет. Я доверился мышечной памяти.

Я посмотрел лучшие выступления других фигуристов ‒ Нэтана Чена, Юдзуру Ханю, взял некоторые элементы из их программ и включил их в свою, чтобы понять, как это выглядит. Я стремлюсь к тому, чтобы у меня было больше навыков.

Буду работать над небольшими деталями, которые могут поднять оценку еще выше. Конечно, по ходу сезона я постараюсь добавить в программу больше квадов.

Кевин Эймоз очень сильно вдохновляет меня в плане артистизма. То время, которое мы провели вместе, те шоу, которые мы делали вместе, вдохновили меня на то, чтобы стать лучше», ‒ приводит слова Малинина Golden Skate.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.