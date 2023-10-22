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Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
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Гран-при ISU, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Гран-при ISU, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 22 октября, завершаются соревнования в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Аллене (США). Фигуристки-одиночницы выйдут на лёд стадиона «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» с произвольными программами в 23:03 по московскому времени.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 1, Аллен, США
Женщины. Произвольная программа
22 октября 2023, воскресенье. 23:03 МСК
Не началось

Главной фавориткой соревнований считается бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Её личный рекорд в произвольной программе – 145,53 балла. Также за победу поборется представительница США Изабо Левито — её лучший результат в произвольной программе составляет 143,68 балла.

В заявке на турнир значатся кореянка Ю Ён, а также японки Мана Кавабе и Хана Ёсида. Команду Польши представит Екатерина Куракова, команду Эстонии – Нина Петрыкина.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

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