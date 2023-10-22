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Фигурист Ветлугин стал победителем 2-го этапа Гран-при России, Марк Кондратюк — вне топ-3

Фигурист Ветлугин стал победителем 2-го этапа Гран-при России, Марк Кондратюк — вне топ-3
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В Омске завершились соревнования мужчин в рамках второго этапа серии Гран-при России-2023/2024 по фигурному катанию. Победу в них одержал 20-летний ученик Алексея Мишина, призёр финала Кубка России — 2022 Матвей Ветлугин. Меньше, чем на 3 балла, от него отстал Алексей Ерохов. Тройку призёров замкнул Григорий Фёдоров.

Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк занял в данных соревнованиях лишь четвёртое место. При этом благодаря прокату произвольной программы ему удалось исправить положение (8 место), в которое он попал после провальной короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Мужчины. Произвольная программа

1. Алексей Ерохов – 186,04 балла.
2. Матвей Ветлугин – 176,71.
3. Марк Кондратюк – 170,53.

Общая сумма

1. Матвей Ветлугин – 270,87 балла.
2. Алексей Ерохов – 286,22.
3. Григорий Фёдоров – 251,10.
4. Марк Кондратюк – 249,49.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 2, Омск
Мужчины. Произвольная программа
22 октября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
270.87
2
Алексей Ерохов
Москва
268.22
3
Григорий Фёдоров
Москва
251.10

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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