Фигурист Ветлугин стал победителем 2-го этапа Гран-при России, Марк Кондратюк — вне топ-3

В Омске завершились соревнования мужчин в рамках второго этапа серии Гран-при России-2023/2024 по фигурному катанию. Победу в них одержал 20-летний ученик Алексея Мишина, призёр финала Кубка России — 2022 Матвей Ветлугин. Меньше, чем на 3 балла, от него отстал Алексей Ерохов. Тройку призёров замкнул Григорий Фёдоров.

Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк занял в данных соревнованиях лишь четвёртое место. При этом благодаря прокату произвольной программы ему удалось исправить положение (8 место), в которое он попал после провальной короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Мужчины. Произвольная программа

1. Алексей Ерохов – 186,04 балла.

2. Матвей Ветлугин – 176,71.

3. Марк Кондратюк – 170,53.

Общая сумма

1. Матвей Ветлугин – 270,87 балла.

2. Алексей Ерохов – 286,22.

3. Григорий Фёдоров – 251,10.

4. Марк Кондратюк – 249,49.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.