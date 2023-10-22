«Хочу поздравить Мотю». Туктамышева оценила итоги соревнований мужчин на 2-м этапе ГП

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила итоги соревнований мужчин на втором этапе серии Гран-при России – 2023/2024, который проходит в Омске. Их выиграл 20-летний ученик Алексея Мишина, призёр финала Кубка России — 2022 Матвей Ветлугин.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Мужчины. Итоги

1. Матвей Ветлугин – 270,87 балла.

2. Алексей Ерохов – 286,22.

3. Григорий Фёдоров – 251,10.

4. Марк Кондратюк – 249,49.

«Хочу поздравить Мотю, он заслуженно занял 1 место. Грубая ошибка, которую Лёша Ерохов допустил в короткой, сыграла большую роль сейчас. Но были очень интересные соревнования, мне безумно понравилось», — сказала Туктамышева в эфире «Первого канала».