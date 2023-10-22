«Саша делает — а я что, не могу?» Ерохов рассказал, как его мотивировала Трусова

Чемпион мира среди юниоров 2018 года, российский фигурист Алексей Ерохов прокомментировал завоевание серебра на втором этапе серии Гран-при России.

«Не буду скрывать — хотелось выиграть, особенно после проката, которых я давно не показывал. Я рад, что всё получилось сделать, рад, что удалось попасть в тройку. В середине лета мы были на сборах в Сочи, начинали накатывать программу без прыжков, потом уже потихоньку вставлять по несколько прыжков — и дошли до полноценных прокатов осенью. Надеюсь, с каждым стартом мне легче и легче будет даваться эта программа. Она всё-таки новая, образ новый. Надеюсь, на следующих стартах всё будет намного лучше и красивее.

Что удерживает в фигурном катании? Честно, я даже никогда не задумывался о том, когда настанет этот момент заканчивать. Сейчас это приносит мне удовольствие. Даже в тяжёлые моменты не думал о том, что надо заканчивать. У меня каждый раз: «Залечимся, восстановимся и опять на тренировку». Когда последний раз залечивался? Вчера (смеётся).

Доволен ли вторым местом? Не буду скрывать — я очень рад, что у меня получилось не столько стать вторым, сколько опять откуда-то из глубины достать себя. Скорее это приятно, а место — это уже второстепенное.

Помогает ли то, что в группе одни мальчики? С парнями интересно тренироваться. Не то чтобы каждый друг друга подстёгивает, но ты смотришь: «О, он сделал, пойду тоже сделаю». Всё время в соревновательном режиме, но не в таком, как серьёзные старты. Где-то юморнуть можно, пошутить. У нас дружелюбная атмосфера.

Если на льду есть девушки, это отвлекает? Не буду лукавить, когда Саша Трусова только-только начала четверные делать, думал: «Ну Саша делает, а я что, не могу?» Какие-то такие мысли возникали. Но это опять же вперёд подталкивало», — сказал Ерохов в телеграм-канале ФФККР.

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