Петросян ответила, получала ли в Омске советы от Тутберидзе, которая находится в США

16-летняя российская фигуристка Аделия Петросян ответила, поддерживала ли контакт с личным тренером Этери Тутберидзе во время второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Омске. Тутберидзе не сопровождала Петросян на соревнованиях, так как уехала в США с другим подопечным на первый этап Гран-при ISU.

«Контактировала с Сергеем Викторовичем (Дудаковым), с Этери Георгиевной — нет. На то, сколько тренеров, не обращаю внимания, настраиваюсь сама. Когда тренеры что-то говорят, стараюсь их слушать, мне их советы помогают.

Лучше выступила, чем неделю назад в Уфе, рада, что не пошла на второй четверной тулуп, не знаю, получился бы он или нет. Обычно готова всегда рисковать, но здесь пришлось из-за плохой короткой программы действовать по-другому», — приводит слова Петросян «РИА Новости Спорт».

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