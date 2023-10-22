Сенсации не случилось. Ученица Тутберидзе всё-таки вырвала вторую победу на Гран-при

Соревнования в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при России ознаменовались второй победой Аделии Петросян. После неудачи в короткой программе ученица Тутберидзе собралась и показала более уверенный прокат произвольной — не без падения, но с чистым четверным флипом. Алина Горбачёва ничего не смогла противопоставить сопернице, сдвоив единственный запланированный квад. Так что соревнования женщин вновь обошлись без сенсаций.

Петросян не справилась с короткой программой

Женское одиночное катание на этапах Гран-при России пока что расстраивает уровнем конкуренции. На прошлой неделе в Уфе Аделия Петросян победила вообще без какой-либо борьбы со стороны соперниц. Ученица Тутберидзе допустила два падения в произвольной программе, но была настолько выше уровнем остальных участниц, что забрала золото с огромным отрывом.

Второй этап Гран-при в Омске уже не обещал быть для Аделии лёгкой прогулкой, но всё равно равноценная соперница у неё здесь оказалась только одна — Алина Горбачёва. Ученица Софьи Федченко подошла к своему первому турниру в сезоне в неплохой форме. Короткую программу фигуристка откатала идеально: двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа были исполнены на высшем уровне. Да и в целом свою египетскую историю Алина представила очень воодушевлённо, за что получила приличные 75,89 балла.

У Петросян же прокат вышел довольно напряжённым. Фигуристка допустила степ-аут на тройном акселе, справилась с тройным лутцем, но потом оступилась на тройном флипе и не смогла прицепить к нему второй прыжок. Докатывала свою программу Аделия в расстроенных чувствах, а после чуть не расплакалась. Тем не менее оценку ей поставили неплохую — 71,48 балла.

Петросян уступила победу в короткой программе Горбачёвой, но отставание всего лишь в 4,41 балла оставляло ей хороший шанс на реванш. Тем более что на произвольную Аделия заявила два четверных флипа. Алина же из квадов запланировала показать более дешёвый сальхов.

Горбачёва позволила Петросян победить

В промежуточном поражении Петросян нашла свои плюсы. «Зато я не последняя катаю», — сказала фигуристка, увидев свой результат. Возможно, это придало ей каких-то сил, потому что в произвольной программе Аделия выглядела увереннее. Начала свой прокат она с великолепного четверного флипа. Затем случилось падение с четверного тулупа, но оставшиеся элементы фигуристка исполнила на высшем уровне. Катала Петросян очень воодушевлённо, стараясь эмоционально выразить каждую нотку «Февраля» Леонида Левашкевича. После проката Аделия позволила себе улыбнуться, однако в «кисс-энд-край» она явно волновалась. Но делать этого не стоило, судьи щедро оценили прокат фигуристки, поставив 236,31 балла — это на два балла больше, чем было на прошлом этапе. Судьба же итогового места Петросян теперь зависела от проката Алины Горбачёвой.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Ученица Софьи Федченко вышла на лёд, заметно волнуясь. Кажется, фигуристка не выдержала давления промежуточным лидерством, потому что прокат у неё сложился не лучшим образом. Сначала Горбачёва допустила «бабочку» на четверном сальхове, потом вроде бы взяла себя в руки, но в середине программы опять полезли ошибки: сначала на сольном лутце, а затем на каскаде из тройных риттбергера и тулупа. После выступления Алина еле сдерживала слёзы — не такой прокат она рассчитывала показать. В произвольной программе она оказалась лишь на четвёртом месте, но отрыв в короткой позволил ей стать второй с 205,71 балла в сумме. Золото вновь взяла Аделия Петросян.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Бронза досталась 15-летней Марии Агаевой из «Армии фигурного катания». Подопечная Веры Латкиной показала яркое выступление в образе Коко Шанель, не допустив ни одной ошибки в прокате без ультра-си. 202,29 балла — очень хороший результат. Четвёртое место вновь заняла София Захарова, представившая визуально чистый прокат под музыку из «Мулен Руж».

Женские соревнования на Гран-при России снова обошлись без сенсаций. Может, хоть в Красноярске будет повеселее? Узнаем ровно через неделю.