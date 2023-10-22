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ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
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Этап Гран-при России по фигурному катанию в Омске, произвольная программа женщин, результаты: вторая победа Петросян

Сенсации не случилось. Ученица Тутберидзе всё-таки вырвала вторую победу на Гран-при
Яна Левхина
Вторая победа Петросян
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Аделия Петросян реабилитировалась после неудачи в короткой программе. Алина Горбачёва навязать ей конкуренцию не смогла.

Соревнования в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при России ознаменовались второй победой Аделии Петросян. После неудачи в короткой программе ученица Тутберидзе собралась и показала более уверенный прокат произвольной — не без падения, но с чистым четверным флипом. Алина Горбачёва ничего не смогла противопоставить сопернице, сдвоив единственный запланированный квад. Так что соревнования женщин вновь обошлись без сенсаций.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 2, Омск
Женщины. Произвольная программа
22 октября 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
236.31
2
Алина Горбачёва
Тверская область
205.71
3
Мария Агаева
Москва
202.29

Петросян не справилась с короткой программой

Женское одиночное катание на этапах Гран-при России пока что расстраивает уровнем конкуренции. На прошлой неделе в Уфе Аделия Петросян победила вообще без какой-либо борьбы со стороны соперниц. Ученица Тутберидзе допустила два падения в произвольной программе, но была настолько выше уровнем остальных участниц, что забрала золото с огромным отрывом.

О том, как это было:
Лучшая даже с падениями! Ученице Тутберидзе не было равных на этапе Гран-при в Уфе
Лучшая даже с падениями! Ученице Тутберидзе не было равных на этапе Гран-при в Уфе

Второй этап Гран-при в Омске уже не обещал быть для Аделии лёгкой прогулкой, но всё равно равноценная соперница у неё здесь оказалась только одна — Алина Горбачёва. Ученица Софьи Федченко подошла к своему первому турниру в сезоне в неплохой форме. Короткую программу фигуристка откатала идеально: двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа были исполнены на высшем уровне. Да и в целом свою египетскую историю Алина представила очень воодушевлённо, за что получила приличные 75,89 балла.

У Петросян же прокат вышел довольно напряжённым. Фигуристка допустила степ-аут на тройном акселе, справилась с тройным лутцем, но потом оступилась на тройном флипе и не смогла прицепить к нему второй прыжок. Докатывала свою программу Аделия в расстроенных чувствах, а после чуть не расплакалась. Тем не менее оценку ей поставили неплохую — 71,48 балла.

Петросян уступила победу в короткой программе Горбачёвой, но отставание всего лишь в 4,41 балла оставляло ей хороший шанс на реванш. Тем более что на произвольную Аделия заявила два четверных флипа. Алина же из квадов запланировала показать более дешёвый сальхов.

Подробнее об итогах короткой программы:
Ученица Тутберидзе ошибается вторую неделю подряд! Пока в Омске лидирует сенсация
Ученица Тутберидзе ошибается вторую неделю подряд! Пока в Омске лидирует сенсация

Горбачёва позволила Петросян победить

В промежуточном поражении Петросян нашла свои плюсы. «Зато я не последняя катаю», — сказала фигуристка, увидев свой результат. Возможно, это придало ей каких-то сил, потому что в произвольной программе Аделия выглядела увереннее. Начала свой прокат она с великолепного четверного флипа. Затем случилось падение с четверного тулупа, но оставшиеся элементы фигуристка исполнила на высшем уровне. Катала Петросян очень воодушевлённо, стараясь эмоционально выразить каждую нотку «Февраля» Леонида Левашкевича. После проката Аделия позволила себе улыбнуться, однако в «кисс-энд-край» она явно волновалась. Но делать этого не стоило, судьи щедро оценили прокат фигуристки, поставив 236,31 балла — это на два балла больше, чем было на прошлом этапе. Судьба же итогового места Петросян теперь зависела от проката Алины Горбачёвой.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Ученица Софьи Федченко вышла на лёд, заметно волнуясь. Кажется, фигуристка не выдержала давления промежуточным лидерством, потому что прокат у неё сложился не лучшим образом. Сначала Горбачёва допустила «бабочку» на четверном сальхове, потом вроде бы взяла себя в руки, но в середине программы опять полезли ошибки: сначала на сольном лутце, а затем на каскаде из тройных риттбергера и тулупа. После выступления Алина еле сдерживала слёзы — не такой прокат она рассчитывала показать. В произвольной программе она оказалась лишь на четвёртом месте, но отрыв в короткой позволил ей стать второй с 205,71 балла в сумме. Золото вновь взяла Аделия Петросян.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Бронза досталась 15-летней Марии Агаевой из «Армии фигурного катания». Подопечная Веры Латкиной показала яркое выступление в образе Коко Шанель, не допустив ни одной ошибки в прокате без ультра-си. 202,29 балла — очень хороший результат. Четвёртое место вновь заняла София Захарова, представившая визуально чистый прокат под музыку из «Мулен Руж».

Женские соревнования на Гран-при России снова обошлись без сенсаций. Может, хоть в Красноярске будет повеселее? Узнаем ровно через неделю.

Гран-при России по фигурному катанию
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