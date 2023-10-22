Косторная: в жизни не поверю, что катаюсь хуже других. Хочется посмотреть судьям в глаза

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, в данный момент выступающая в паре с супругом Георгием Куницей, подробно прокомментировала свои претензии к судьям на втором этапе серии Гран-при России.

«Я жду не лояльности, а справедливости. Насчёт всех компонентов не знаю, но есть мастерство катания. Никогда в жизни не поверю, что я катаюсь хуже, чем другие спортсменки. Да, оценивается работа в паре, но и Гоша катается не хуже других мальчиков.

Много чего ожидала, но не того, что может произойти при почти чистом прокате. Мы сделали практически весь максимум, сильно лучше быть это не могло. Когда с прокатом в два раза хуже нам говорят «неплохо», а потом – «в прошлый раз было лучше»… С судьями на соревнованиях разговаривать нельзя, но в принципе хотелось бы узнать, что им не понравилось. Посмотреть в глаза», — приводит слова Косторной «РИА Новости Спорт».

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