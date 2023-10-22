Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
Начало прямой трансляции
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Косторная: в жизни не поверю, что катаюсь хуже других. Хочется посмотреть судьям в глаза

Косторная: в жизни не поверю, что катаюсь хуже других. Хочется посмотреть судьям в глаза
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, в данный момент выступающая в паре с супругом Георгием Куницей, подробно прокомментировала свои претензии к судьям на втором этапе серии Гран-при России.

«Я жду не лояльности, а справедливости. Насчёт всех компонентов не знаю, но есть мастерство катания. Никогда в жизни не поверю, что я катаюсь хуже, чем другие спортсменки. Да, оценивается работа в паре, но и Гоша катается не хуже других мальчиков.

Много чего ожидала, но не того, что может произойти при почти чистом прокате. Мы сделали практически весь максимум, сильно лучше быть это не могло. Когда с прокатом в два раза хуже нам говорят «неплохо», а потом – «в прошлый раз было лучше»… С судьями на соревнованиях разговаривать нельзя, но в принципе хотелось бы узнать, что им не понравилось. Посмотреть в глаза», — приводит слова Косторной «РИА Новости Спорт».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
«Мой любимый спорт тонет в болоте». Косторная учинила драму на Гран-при!
Live
«Мой любимый спорт тонет в болоте». Косторная учинила драму на Гран-при!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android