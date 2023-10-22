Победный прокат Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России в Омске

16-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян заявила на произвольную программу два четверных флипа, один из которых в каскаде с двойным тулупом.

Аделия Петросян начала выступление с чистого четверного флипа. Затем фигуристка попыталась выполнить четверной тулуп, но вот с него Аделия упала. Зато секвенция тройной лутц и двойной аксель была выполнена отлично. Так же чисто она выполнила и тройной риттбергер. С вращениями тоже всё хорошо — судьи оценили их на четвёртый уровень, как и дорожку шагов. Каскад тройной лутц, ойлер и тройной сальхов был выполнен безошибочно, равно как и комбинация тройной флип и тройной тулуп. Сольный тройной флип был выполнен чётко.

Аделия Петросян получила за прокат 164,83 балла. Общая сумма — 236,31 балла. Для Петросян это вторая подряд победа на этапах серии ГП России. Она является единоличным лидером общего зачёта.

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