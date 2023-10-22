Прокат ПП Косторной и Куницы, после которого фигуристка обрушилась с критикой на судей

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная вместе со своим мужем Георгием Куницей набрала 192,77 балла и заняли четвёртое место в соревнованиях спортивных пар в рамках второго этапа серии Гран-при России сезона—2023/2024 по фигурному катанию, который прошёл в Омске.

Косторная и Куница дебютировали на этих соревнованиях в парном катании. Ранее Косторная выступала в женском одиночном катании. По итогам короткой программы пара заняла пятое место. После проката с произвольной программой Косторная осталась недовольная оценками и раскритиковала судей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного проката.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Спортивные пары. Результаты

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 232,98 балла.

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 221,67.

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 203,32.

4. Алёна Косторная/Георгий Куница – 192,77.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.