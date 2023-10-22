Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
Начало прямой трансляции
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Прокат ПП Косторной и Куницы, после которого фигуристка обрушилась с критикой на судей

Прокат ПП Косторной и Куницы, после которого фигуристка обрушилась с критикой на судей
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная вместе со своим мужем Георгием Куницей набрала 192,77 балла и заняли четвёртое место в соревнованиях спортивных пар в рамках второго этапа серии Гран-при России сезона—2023/2024 по фигурному катанию, который прошёл в Омске.

Косторная и Куница дебютировали на этих соревнованиях в парном катании. Ранее Косторная выступала в женском одиночном катании. По итогам короткой программы пара заняла пятое место. После проката с произвольной программой Косторная осталась недовольная оценками и раскритиковала судей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного проката.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Спортивные пары. Результаты

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 232,98 балла.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 221,67.
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 203,32.
4. Алёна Косторная/Георгий Куница – 192,77.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
«Мой любимый спорт тонет в болоте». Косторная учинила драму на Гран-при!
Live
«Мой любимый спорт тонет в болоте». Косторная учинила драму на Гран-при!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android