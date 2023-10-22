Гербольдт — о Косторной: нужно кататься так, чтобы не было причин кого-то критиковать

Тренер Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, прокомментировала слова фигуристки Алёны Косторной, которая жёстко раскритиковала судей на втором этапе серии Гран-при России.

Пара Косторной и Георгия Куницы заняла четвёртое место на соревнованиях спортивных пар. Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании заявила, что не верит, что катается хуже других фигуристок.

«Нужно кататься так, чтобы не было причин кого-то за что-то критиковать. Либо ты катаешься на десять голов выше — тогда ни у кого нет вопросов, либо могут возникать разные варианты. Оправданна ли критика? Я знаю, что это неспортивное поведение», — сказал Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.