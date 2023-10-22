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Татьяна Мишина: считаю, что работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего

Татьяна Мишина: считаю, что работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, что хотела бы, чтобы фигуристка Елизавета Туктамышева за время перерыва в спортивной карьере попробовала себя в роли телеведущей. Ранее сама спортсменка заявила о желании поработать в медиа.

«Как мне кажется, у Елизаветы точно получится реализовать себя в медиаиндустрии. Она очень хорошо говорит и чётко формулирует свои мысли. Лиза очень доброжелательна, наши молодые фигуристки всегда её уважали и любили. У неё никогда не было предвзятого отношения к новому поколению. Конечно, чему-то придётся и подучиться, но она смогла бы продвинуться в этом направлении.

Считаю, что работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего. Позволю себе добавить ко всему мною вышеперечисленному, что она ещё и достаточно симпатичная девушка. Было бы хорошо увидеть Елизавету в кадре», — приводит слова Мишиной «RT на русском».

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