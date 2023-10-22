«Без мотивации нет желания. Без желания нет успеха». Интервью с Туктамышевой

В эти выходные Елизавета Туктамышева выступила на «G-Drive Арене» в Омске на открытии второго этапа Гран-при России. Фанаты встретили фигуристку плакатами со словами «Лиза, не уходи» — это отсылка к главной новости недели о пропуске Туктамышевой соревновательного сезона. К сожалению, Лиза пока не готова комментировать эту тему. Но в целом к общению она открыта.

«Чемпионату» удалось задать Туктамышевой несколько вопросов. О ближайших планах Лизы и лайфхаках, которые помогали ей справляться с разными ситуациями в спорте — в нашем материале.

— Пару дней назад появились новости о том, что вы пропускаете сезон. Это правда?

— Я на этот вопрос предпочту ответить чуть позже.

— Ощущаете ли вы, что в период отстранения шоу стали гораздо популярнее среди зрителей, чем соревнования?

— Я бы так не сказала. У нас всё равно соревнования проходят с большим количеством зрителей. Особенно чемпионат страны или финал Кубка России — в прошлом году у нас весь «Юбилейный» был полон. Поэтому я бы не сказала, что шоу стали популярнее. Их просто стало больше. Стало больше людей, которые их могут создавать. Но это не связано с отстранением.

— Какие у вас ближайшие планы, в чём планируете развиваться?

— Мне интересна медиаиндустрия, я хочу попробовать себя в ней. Плюс есть ещё некоторые проекты, которые я хочу реализовать. Но я пока о них не хочу говорить.

— В прошлом году вы пожелали себе найти то, что вам будет близко так же, как и фигурное катание. Удалось это сделать?

— Нет, пока ещё в процессе.

Елизавета Туктамышева Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

— Где искать мотивацию на ежедневные энергозатратные тренировки? И нужно ли её вообще искать?

— Да, конечно, её нужно искать. Потому что без мотивации нет желания. Без желания нет успеха. Поэтому это очень важный процесс. Мотивацию можно искать, вдохновляясь музыкой, воображая, какие программы ты можешь сделать, что можешь выучить. В моём случае я себе челленджи какие-то устраивала, и это меня мотивировало, чтобы понять, на что я ещё способна. Но мотивация обязательно должна быть. В спорте это один из важнейших элементов успеха.

— Как преодолевать кризисные моменты и не сдаваться?

— Не знаю… Во-первых, всегда нужно разговаривать. Если произошёл какой-то кризисный момент и тебе тяжело, обязательно об этом нужно поговорить со своей командой, с тренером, с хореографом, с друзьями, с родителями, потому что в себе это точно нельзя держать, будут сорванные тренировки. Когда ты эмоционально нестабилен, катаешься в таком возбуждённом состоянии, всё — одна ошибка, и ты уже весь вскипел, психуешь, и тренировка не удаётся. В эти моменты нужна очень хорошая поддержка со стороны твоего окружения. И, опять же, чтобы они помогли найти тебе тоже какую-то мотивацию, успокоили, поддержали. Чтобы ты внутри чувствовал, что ты всё-таки ещё чего-то можешь достичь. Вот.

— Каким должно быть питание чемпиона? Можно ли есть всё, что хочешь, и не набирать?

— Всё, что хочешь, наверное, можно. Но по чуть-чуть. Важно питаться сбалансированно, потому что ты очень много энергии тратишь на тренировках, и очень важно, чтобы организм получал все микроэлементы: жиры, белки, углеводы. Потому что тогда будет настроение, будет процесс, будет прогресс. И так далее.

Если ты будешь постоянно питаться шоколадкой с кофе — и так целый день, а потом вечером наедаться, то это ни к чему хорошему не приведёт. У нас есть эта проблема в фигурном катании. Она уже сейчас начинает решаться. Но всё равно очень многие худеют совсем не так, как нужно. Нужно культуру питания создавать. Это очень важно.

— Как взрастить в себе яркую многогранную личность, учитывая большую занятость в спорте?

— Ну, во-первых, можно развивать себя и быть яркой, многогранной личностью, даже если ты занимаешься спортом. А если тебе тяжело, то это можно сделать после. Во-вторых, нужно иметь желание развиваться. Ты будешь развиваться, и всё у тебя получится. А если ты только зациклен на одном, не читаешь книжки, не разговариваешь о высоком… Всё равно какой-то момент воспитания должен быть. И, конечно, это возможно. У нас много спортсменов классных, которые и развитые, и эрудированные. Плюс они ещё хорошие фигуристы.

Елизавета Туктамышева Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

— Как научиться абстрагироваться от критики и не реагировать на чужое мнение?

— (Смеётся). Это только закалка. Ты всё равно должен пройти через это. С критикой ты не будешь справляться вот так вот влёгкую. Это приходит только с опытом. Если ты чувствительно к этому относишься, то надо просто фильтровать, что хейт, а что критика. И обсуждать это со своими знакомыми, которые могут тебе сказать правду. Где-то можно улучшиться, а где-то: «Забей, это тебя не касается. Это касается тех, кто пишет».

— Как не поддаться звёздной болезни?

— Мне кажется, если у тебя правильное окружение, то звёздная болезнь точно не страшна. Но… Я не знаю. Я не могу сказать, потому что я через это не проходила. У меня не было какой-то короны на голове, мне кажется. А может, и была (смеётся). Я это не сильно чувствую. Но я думаю, да, это окружение, воспитание и твоё саморазвитие. Если ты человек с интеллектом, у тебя короны не будет. Этот вопрос всегда ставит меня в тупик. Попрошу его вычеркнуть из всех интервью (смеётся).