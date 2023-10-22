Татьяна Тарасова: у соперниц не было никаких шансов опередить Аделию Петросян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу фигуристки Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России. 16-летняя ученица тренера Этери Тутберидзе набрала по сумме двух выступлений 236,31 балла.

«Аделия откатала очень хорошо. У соперниц не было никаких шансов её опередить. Да, она уступала после короткой программы, но произвольная всё расставила по местам. Не знаю, с чем связаны ошибки Горбачёвой, это надо у неё спросить. Я считаю, что она бы всё равно не опередила Петросян, даже если бы откатала чисто. У Аделии просто более высокий класс», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, второе место на этих соревнованиях заняла чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва. Третьей стала фигуристка Мария Агаева. Петросян также одержала победу на первом этапе Гран-при России текущего сезона.