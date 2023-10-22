Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
Начало прямой трансляции
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Косторная: сейчас мы катаемся за нашу страну. А что будет дальше, загадывать бессмысленно

Косторная: сейчас мы катаемся за нашу страну. А что будет дальше, загадывать бессмысленно
Комментарии

Российская фигуристка Алёна Косторная, чемпионка Европы в женском одиночном катании, ныне выступающая со своим мужем Георгием Куницей в паре, прокомментировала свои слова о возможности смены спортивного гражданства.

«Что касается вопроса о смене гражданства, то варианты, конечно, есть. Но сейчас мы катаемся за нашу страну — страну, которая даёт нам возможность выступать и тренироваться, совершенствоваться, показывать себя. Мы совсем новая пара, но тем не менее нас включили в состав участников Гран-при, что для нас большая удача и честь. А что будет дальше, загадывать бессмысленно», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Ранее Алёна Косторная в ответ на вопрос о смене спортивного гражданства не стала исключать такую возможность.

Материалы по теме
«Наш труд смыт в унитаз». Косторная разнесла судейство после дебютного турнира в парах
«Наш труд смыт в унитаз». Косторная разнесла судейство после дебютного турнира в парах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android