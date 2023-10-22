Косторная: сейчас мы катаемся за нашу страну. А что будет дальше, загадывать бессмысленно

Российская фигуристка Алёна Косторная, чемпионка Европы в женском одиночном катании, ныне выступающая со своим мужем Георгием Куницей в паре, прокомментировала свои слова о возможности смены спортивного гражданства.

«Что касается вопроса о смене гражданства, то варианты, конечно, есть. Но сейчас мы катаемся за нашу страну — страну, которая даёт нам возможность выступать и тренироваться, совершенствоваться, показывать себя. Мы совсем новая пара, но тем не менее нас включили в состав участников Гран-при, что для нас большая удача и честь. А что будет дальше, загадывать бессмысленно», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Ранее Алёна Косторная в ответ на вопрос о смене спортивного гражданства не стала исключать такую возможность.