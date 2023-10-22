Чок/Бэйтс победили в танцах на льду на первом этапе Гран-при ISU, Лопарева/Бриссо — третьи

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, серебряные призёры Олимпийских игр 2022 года в командном соревновании, стали победителями первого этапа Гран-при ISU в танцах на льду. На турнире, проходившем в Аллене (США), спортсмены по сумме двух программ набрали 212,96 балла.

Серебряную медаль выиграл канадский дуэт Маржори Лажуа и Захари Лага. Фигуристы отстали от Чок и Бэйтса почти на 16 баллов, получив от судей в итоге 196,99 балла.

Замкнули тройку лидеров французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, набравшие 193,47 балла.

Skate America. Итоговые результаты. Танцы на льду

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 212,96.

2. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 196,99.

3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 193,47.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.