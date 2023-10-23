Объявлен предварительный список участников 3-го этапа Гран-при России

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Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников третьего этапа Гран-при России сезона-2023/2024, который пройдёт с 25 по 29 октября в Красноярске.

Предварительный список участников

Мужчины, одиночное катание

1. Дмитрий Алиев.

2. Максим Варакин.

3. Пётр Гуменник.

4. Арсений Димитриев.

5. Фёдор Зонов.

6. Егор Рухин.

7. Александр Самарин.

8. Кирилл Сарновский.

9. Данил Федосимов.

10. Илья Яблоков.

Женщины, одиночное катание

1. Софья Акатьева.

2. Екатерина Анисимова.

3. Софья Важнова.

4. Арина Видинеева.

5. Елизавета Куликова.

6. Арина Кшецкая.

7. Анастасия Молчанова.

8. Анна Фролова.

9. Майя Хромых.

10. Алиса Цветкова.

11. Софья Чаплыгина.

12. Вероника Яметова.

Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

2. Дарья Бояринцева/Роман Плешков.

3. Виктория Васильева/Роман Запорожец.

4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

5. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

6. Таисия Собинина/Денис Ходыкин.

7. Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Танцевальные дуэты

1. Варвара Курносенко/Фёдор Варламов.

2. Дарья Лунина/Андрей Акулов.

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

4. Аннабель Морозов/Игорь Еременко.

5. Александра Степанова/Иван Букин.

6. Полина Усова/Михаил Антонов.

7. Ольга Фёдорова/Павел Драко.

8. Екатерина Храбрых/Мирон Суслов.

9. Елизавета Шанаева/Павел Дроздов.

10. Софья Шевченко/Андрей Ежлов.