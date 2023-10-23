Елизавета Туктамышева: видела, что многие меня уже провожают

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о перерыве в своей спортивной карьере и планах на будущее возвращение. В своём блоге на sports.ru чемпионка мира и Европы написала, что говорить об окончательном завершении карьеры пока рано.

«Видела, что многие меня уже провожают. Отношусь к этому адекватно. Потому что обычно как: если спортсмен берёт перерыв, то чаще всего это значит, что он завершил карьеру и в какой-то момент в будущем об этом объявит. Но я так не настроена, я всё равно чувствую, что было бы у меня желание – способ найдётся. Знаю, что если захочу, то смогу вернуться. Моё тело позволит восстановить и тройной аксель, и все тройные прыжки, и каскады три-три», — написала спортсменка в своём блоге.

Напомним, Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере на прошлой неделе.