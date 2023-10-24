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Медведева — о победителе ГП в Омске Ветлугине: прорисовывается личность в его катании

Медведева — о победителе ГП в Омске Ветлугине: прорисовывается личность в его катании
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Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая гостем шестого выпуска программы о фигурном катании «Прокат Show» на «Okko Спорт», высказалась о победителе этапа Гран-при России в Омске Матвее Ветлугине.

«Матвей молодец, очень классно откатал. Я очень рада, что у него в катании начинает прослеживаться его собственный стиль. Иногда смотришь на спортсмена и бывает: «О, он на Мишу Коляду похож!» А тут смотришь и понимаешь, что это Матвей Ветлугин, начинает прорисовываться личность в его катании. Ну и хорошо откатался парень, чистенько, очень компонентно, красиво, эмоционально. Он молодец, понятное дело, что есть куда расти, он довольно юный для одиночника», — сказала Медведева в эфире шоу.

Напомним, Ветлугин одержал победу в одиночном разряде этапа Гран-при России в городе Омск. Второе место занял Алексей Ерохов, замкнул тройку Григорий Фёдоров.

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