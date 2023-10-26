«Говорила Семененко: «Нам светит скандал». Навиславская — о номере в образе Фавна

Хореограф, педагог по пластической выразительности и актёрскому мастерству в группе Алексея Николаевича Мишина Елизавета Навиславская рассказала о номере Евгения Семененко в образе Фавна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

– Работали ли вы с Женей над показательным номером для «Русских сезонов»?

– Прикасалась (улыбается). Номер относительно истории балета абсолютно точный. Мы приглашали артистов балета в «Юбилейный», и они работали с Женей, учили. «Послеполуденный отдых Фавна» по эстетике очень-очень сложный. Там нет ни одного поворота бедра мимо кассы. Он поставлен на Нижинского. Вообще я предлагала «Послеполуденный отдых Фавна» ещё год назад Матвею. Предложила просто в раздевалке: «Мотя, тебе надо вот это, это облагородит». И через год я вдруг узнаю, что Алексей Николаевич дал это Жене. Подумала: «Почему Жене?»

По телу, по форме Женя абсолютно балетный. Всё, что должно было прочитаться, прочиталось. Другое дело, что когда была премьера «Послеполуденного отдыха Фавна» в Париже в начале XX века, разразился страшный скандал. Жуткий. Все газеты стояли на ушах, потому что Нижинский вышел в очень открытом костюме, с очень неординарной хореографией. И я говорила Женьке: «Нам светит скандал» (смеётся).