Чайковская — о критике Косторной: непонятно, почему такой восторг от этого происшествия

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о критике судейства, которую позволила себе чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная после этапа Гран-при России в Омске, где выступала в спортивной паре с Георгием Куницей.

«Ничего уникального в Омске не произошло. Не о чем писать больше? Все медиа встали на дыбы и обсуждают этот самый рядовой случай. На всех соревнованиях, на Олимпийских играх, на чемпионатах мира по десять баллов идёт разброс, и никто почему-то по этому поводу не поднимает никаких вопросов — а тут буквально ни на чём строятся статьи на две страницы. Это тоже очень любопытный факт. Я понимаю, что о фигурном катании есть что писать, есть что разбирать серьёзно и интересно. Поскольку все настроены на то, чтоб заняться только Косторной, которая только что вышла…

Я как тренер вам говорю: только что вышла, катаясь несколько месяцев в паре. Пока не о чем говорить. Давайте через год, через два Алёну ещё раз осмотрим со всех сторон, сделаем выводы. А пока непонятно, почему от этого происшествия ттакой востор. Его не было. Это абсолютно рядовая нормальная история, которая не может быть обсуждена так, как вы это делаете. Для нас это совершенно рядовой случай. Возьмите любой старт и увидите, что был разброс», — передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.