Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
Начало прямой трансляции
11:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чайковская: в США, где был великий фигурист современности Малинин, было всего 483 человека

Чайковская: в США, где был великий фигурист современности Малинин, было всего 483 человека
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская обратила внимание на важность для фигуристов присутствия болельщиков на трибунах во время выступлений.

«Для спортсменов необходима публика. Они не могут, как и артисты в театре, играть в пустой зал, отдача необходима. Тем, что сидела публика на юниорах, я была поражена. В Америке, где был великий фигурист современности Малинин, было всего 483 человека. Раньше на Skate America нам, тренерам, было негде сидеть. Нам давали приставные стулья, потому что был забит полный зал, а сейчас залы пустые. Поверьте мне, для фигуристов это страшное дело. Они катаются для нас. Мы на фигуристов можем посмотреть на прокатах и тренировках, а спортсменам нужна публика», – передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Материалы по теме
Эксклюзив
Чайковская — о критике Косторной: непонятно, почему такой восторг от этого происшествия
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android