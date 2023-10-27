Чайковская: в США, где был великий фигурист современности Малинин, было всего 483 человека

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская обратила внимание на важность для фигуристов присутствия болельщиков на трибунах во время выступлений.

«Для спортсменов необходима публика. Они не могут, как и артисты в театре, играть в пустой зал, отдача необходима. Тем, что сидела публика на юниорах, я была поражена. В Америке, где был великий фигурист современности Малинин, было всего 483 человека. Раньше на Skate America нам, тренерам, было негде сидеть. Нам давали приставные стулья, потому что был забит полный зал, а сейчас залы пустые. Поверьте мне, для фигуристов это страшное дело. Они катаются для нас. Мы на фигуристов можем посмотреть на прокатах и тренировках, а спортсменам нужна публика», – передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.