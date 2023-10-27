Чайковская — о случае с Косторной: ничего кроме неудавшегося проката не было

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская назвала излишним внимание журналистов к выступлениям в парном катании чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной. Косторная дебютировала в парном катании на этапе Гран-при России в Омске вместе со своим мужем Георгием Куницей.

«Лучше бы описали фантастический рекорд Мишиной с Галлямовым в произвольной программе — никто почему-то не отметил. Нет, я где-то прочитала одну строчку: по сравнению с прошлым годом они установили мировой рекорд. И всё! А чем они выиграли, как они это откатали — никто не пишет. Пишут, что сказала Косторная.

Такое ощущение, что это трижды олимпийская чемпионка, и она вдруг высказалась негативно. Вы понимаете, она пока… Я её очень люблю, это ученица моей школы, она от меня вышла. Я её очень хорошо знаю, очень люблю. Но вы ей столько уделяете внимания, что я просто обалдела. Ни одному моему олимпийскому чемпиону не было столько [внимания] уделено. Почему? Зачем? Какая комиссия? Мы что, по каждому нервному высказыванию спортсмена будем собирать этическую комиссию? Не будем. Понятно, что человек сорвался, что не получилось, что надеялся на что-то. Вы это тоже понимайте, не поддерживайте негативную сторону. Ничего, кроме неудавшегося проката не было», — — передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.