Чайковская сказала, что не стала бы возвращать приостановивших карьеру спортсменов

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская призналась, что не видит ничего необычного в решении некоторых ведущих фигуристов завершить карьеру на фоне нарастающей конкуренции.

«У меня очень много великих спортсменов, моих учеников заканчивали карьеру. То, что сейчас происходит с нашими ведущими фигуристами — это вполне естественная вещь. Они не могут на равных соревноваться с теми, кто приходит. Это моё мнение, оно подкреплено огромным опытом. Им тяжело. Самое главное, что они смогли понять свой организм, собственные возможности. Организм не выдерживает, и они уходят — это естественная история. Когда вы задаёте вопросы: что вы делаете, чтобы их вернуть — я бы их как тренер не возвращала. Знаете, как в оперетте прима в 60 лет поёт «Марицу», и всё смеются — это то же самое и в фигурном катании. Есть предел человеческих возможностей. Они уже всё выиграли — от нашего чемпионата до Олимпиады — и поняли, что вновь проходить этот сложный путь для них уже невозможно», — передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.