Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
Начало прямой трансляции
11:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чайковская сказала, что не стала бы возвращать приостановивших карьеру спортсменов

Чайковская сказала, что не стала бы возвращать приостановивших карьеру спортсменов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская призналась, что не видит ничего необычного в решении некоторых ведущих фигуристов завершить карьеру на фоне нарастающей конкуренции.

«У меня очень много великих спортсменов, моих учеников заканчивали карьеру. То, что сейчас происходит с нашими ведущими фигуристами — это вполне естественная вещь. Они не могут на равных соревноваться с теми, кто приходит. Это моё мнение, оно подкреплено огромным опытом. Им тяжело. Самое главное, что они смогли понять свой организм, собственные возможности. Организм не выдерживает, и они уходят — это естественная история. Когда вы задаёте вопросы: что вы делаете, чтобы их вернуть — я бы их как тренер не возвращала. Знаете, как в оперетте прима в 60 лет поёт «Марицу», и всё смеются — это то же самое и в фигурном катании. Есть предел человеческих возможностей. Они уже всё выиграли — от нашего чемпионата до Олимпиады — и поняли, что вновь проходить этот сложный путь для них уже невозможно», — передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Материалы по теме
Чайковская — о случае с Косторной: ничего кроме неудавшегося проката не было
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android