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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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11:45 Мск
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Татьяна Тарасова рассказала, считает ли судейство Косторной и Куницы справедливым

Татьяна Тарасова рассказала, считает ли судейство Косторной и Куницы справедливым
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что оценки, поставленные спортивной паре Алёна Косторная/Георгий Куница на этапе Гран-при России в Омске, были справедливыми. Напомним, Косторная и Куница показали четвёртый результат, после чего Алёна резко раскритиковала судей, выразив недовольство оценками.

«Я подтверждаю, что судейство выступлений пары Косторная/Куница на турнире в Омске было абсолютно справедливым. И все претензии Алёны могут быть только к самой себе», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее о Косторной высказалась главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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