Тарасова оценила намерение Валиевой выступить в ГП России в Казани, несмотря на слушания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила уверенность в том, что фигуристка Камила Валиева справится и со слушаниями в Спортивном арбитражном суде (CAS), и с выступлениями на Гран-при России в Казани. Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган заявил, что Валиева настаивает на своём участии в этом Гран-при.

«Камила – сильная девочка и со всем сможет справиться. Её характер позволит выдержать и эмоциональный стресс (на слушаниях в CAS), и выступления на этапе Гран-при в Казани», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре 2021 года. Фигуристка вины не признаёт. Рассмотрение её дела в CAS ранее было отложено и будет возобновлено 9-10 ноября. Гран-при России в Казани пройдёт 11-12 ноября.