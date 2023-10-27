Эдуард Карартынян одержал победу на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске

Эдуард Карартынян стал победителем третьего этапа юниорской серии Гран-при России в Красноярске. По итогам выступлений в короткой и произвольной программах он набрал 244,71 балла. Второй результат показал Николай Угожаев, а замкнул тройку сильнейших Николай Колесников.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск

Юноши. Итоговое положение:

1. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 244,71.

2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 239,58.

3. Николай Колесников (Москва) – 236,73.

4. Вадим Воронов (Москва) – 225,64.

5. Илья Строганов (Санкт-Петербург) – 220,20.

6. Тимофей Столяренко (Москва) – 199,10.

7. Кирилл Ноздреватых (Москва) – 193,04.

8. Алексей Заводских (Москва) – 189,56.

9. Андрей Шилин (Москва) – 181,50.

10. Владислав Скворцов (Москва) –177,52.