Эдуард Карартынян одержал победу на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске

Эдуард Карартынян стал победителем третьего этапа юниорской серии Гран-при России в Красноярске. По итогам выступлений в короткой и произвольной программах он набрал 244,71 балла. Второй результат показал Николай Угожаев, а замкнул тройку сильнейших Николай Колесников.
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск
Юноши. Итоговое положение:
1. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 244,71.
2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 239,58.
3. Николай Колесников (Москва) – 236,73.
4. Вадим Воронов (Москва) – 225,64.
5. Илья Строганов (Санкт-Петербург) – 220,20.
6. Тимофей Столяренко (Москва) – 199,10.
7. Кирилл Ноздреватых (Москва) – 193,04.
8. Алексей Заводских (Москва) – 189,56.
9. Андрей Шилин (Москва) – 181,50.
10. Владислав Скворцов (Москва) –177,52.
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