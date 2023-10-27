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Эдуард Карартынян одержал победу на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске

Эдуард Карартынян одержал победу на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске
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Эдуард Карартынян стал победителем третьего этапа юниорской серии Гран-при России в Красноярске. По итогам выступлений в короткой и произвольной программах он набрал 244,71 балла. Второй результат показал Николай Угожаев, а замкнул тройку сильнейших Николай Колесников.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск
Юноши. Итоговое положение:

1. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 244,71.
2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 239,58.
3. Николай Колесников (Москва) – 236,73.
4. Вадим Воронов (Москва) – 225,64.
5. Илья Строганов (Санкт-Петербург) – 220,20.
6. Тимофей Столяренко (Москва) – 199,10.
7. Кирилл Ноздреватых (Москва) – 193,04.
8. Алексей Заводских (Москва) – 189,56.
9. Андрей Шилин (Москва) – 181,50.
10. Владислав Скворцов (Москва) –177,52.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
27 октября 2023, пятница. 11:45 МСК
Окончено
1
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
244.71
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
239.58
3
Николай Колесников
Москва
236.73
Комментарии
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