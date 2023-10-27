Солист Ледового театра: если бы хотел показать ребёнку спорт, пошли бы на шоу Тутберидзе

Дмитрий Ефремов, солист Санкт-Петербургского Ледового театра под руководством Елены Бережной, поделился мнением о большом разнообразии ледовых шоу, появившихся за последние годы в России.

«Чем может выделиться наша команда? У каждого из шоу есть своя аудитория. Кто-то ходит на шоу, чтобы посмотреть на какие-то сложные элементы, на четверные прыжки, кто-то – чтобы посмотреть на олимпийских звёзд исключительно, а кто-то приходит к нам как в театр и получает удовольствие от нашей постановки. Я катался у Ильи Авербуха, у Татьяны Навки, в каждом есть своя фишка.

Многие шоу – довольно взрослые, они интересные, классные и красивые, но не все дети смогут их выдержать. Как мне кажется, наш театр как раз нацелен на детскую, школьную аудиторию, мы делаем постановки, чтобы научить зрителей хорошему. Шоу у всех классные – у Навки, у Авербуха, у Плющенко, просто у каждого есть свой зритель.

Если бы мой ребёнок был в спорте и я бы хотел отвести его на шоу и показать, кто как может прыгать, то, наверное, мы бы пошли на шоу Тутберидзе. Если бы мы просто хотели отдохнуть и расслабиться, то пошли бы в ледовый театр, чтобы ребёнок вышел с кучей положительных эмоций», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.