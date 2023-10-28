Кондратюк, Валиева и Щербакова выступят в новогоднем шоу Навки в Санкт-Петербурге

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», которое пройдёт с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Также для участия в шоу заявлены олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова, двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионка России, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и другие именитые спортсмены.

«Я счастлива, что в наших проектах участвуют выдающиеся и всемирно известные спортсмены, каждый из которых оставил след в современном фигурном катании. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них рождается настоящая магия на льду! Этой зимой ведущие роли в «Истории любви Шахерезады» будут исполнять Анна Щербакова и Камила Валиева – мировые звёзды фигурного катания! Должна признаться, что каждый раз для меня это совершенно новый спектакль – настолько яркая индивидуальность у каждого исполнителя. Это было нашей мечтой, чтобы все гости Северной столицы могли увидеть нашу добрую, весёлую, классную сказку. Только любовью и добром можно победить любое зло, преодолеть любую преграду на своем пути», — приводит слова Навки сайт компании Navka Show.