Гран-при России по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 28 октября, в Красноярске на арене «Кристалл» стартуют соревнования взрослых на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024. Спортивный день закончится выступлением танцующих пар.
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
28 октября 2023, суббота. 15:15 МСК
Не началось
Ритм-танец начнётся в 15:15 мск.
В общем зачёте лидирует пара Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.
Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
Комментарии
- 28 октября 2023
-
08:30
-
08:00
-
07:49
-
07:30
-
07:00
-
06:06
-
04:12
-
02:00
-
00:07
- 27 октября 2023
-
22:49
-
22:30
-
21:32
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:35
-
17:15
-
16:50
-
16:30
-
16:09
-
14:37
-
14:32
-
14:21
-
14:16
-
13:56
-
13:47
-
13:24
-
12:59
-
12:47
-
12:41
-
12:10
-
12:04
-
12:00
Партнерский контент