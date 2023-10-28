Гран-при России по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

Сегодня, 28 октября, в Красноярске на арене «Кристалл» стартуют соревнования взрослых на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024. Спортивный день закончится выступлением танцующих пар.

Ритм-танец начнётся в 15:15 мск.

В общем зачёте лидирует пара Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.