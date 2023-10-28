Бойкова — о прокате КП: прямо скажем, было плохо. Непростительная ошибка с моей стороны

Чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала прокомментировали прокат своей короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России.

Бойкова. Это было плохо, прямо скажем. Потому что готовы мы были хорошо, и такая непростительная ошибка (падение с параллельного тройного риттбергера) абсолютно с моей стороны. Надеюсь, в будущем будем её избегать

Козловский. Для нас это не первый старт, сезон мы начали у себя дома в Санкт-Петербурге. Но рады вновь окунуться в атмосферу больших турниров.

Бойкова. Программа поставлена о том, что Дима — художник, а я — его муза. Он меня представляет, меня в реальности нет, и наши первые движения в программе как раз символизируют то, что он начинает рисовать, и образ его музы возникает у него в голове и у него на бумаге. А в конце программы он понимает, что сошёл с ума, что муза его не реальна, и он остаётся один.

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