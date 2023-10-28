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Видео неудачного проката КП Петра Гуменника под Rammstein на 3-м этапе ГП России

Серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель прошлогоднего финала Гран-при России Пётр Гуменник неудачно исполнил короткую программу в рамках третьего этапа серии Гран-при России – 2023/2024, который проходит в Красноярске.

Напомним, Гуменник сорвал все прыжковые элементы: упал с четверного лутца, с четверного сальхова и потерял каскад, а также с ошибкой приземлил тройной аксель. В итоге он получил от судей 70,41 балла, Пётр занимает промежуточное пятое место.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката Петра Гуменника.

Стоит отметить, что Гуменник впервые презентовал свою короткую программу на официальном старте, она поставлена под кавер на группу Rammstein.

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