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Анна Фролова ответила, каково давать интервью Алине Загитовой

Анна Фролова ответила, каково давать интервью Алине Загитовой
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Российская фигуристка Анна Фролова рассказала, каково это – давать интервью олимпийской чемпионке 2018 года, чемпионке мира и Европы Алине Загитовой.

«Понравилось ли давать интервью Загитовой? Да! Мне вообще нравится с Алиной общаться, честно говоря, потому что она всё-таки очень опытная фигуристка с огромными достижениями. Она как спортсмен спортсмена очень хорошо понимает. Мне нравятся её вопросы, они, знаете, такие плюс-комфорт. Она не ставит в неловкое положение, не задаёт неудобные вопросы. С ней общаешься как спортсмен со спортсменом. И это очень удобно на самом деле. Правда», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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