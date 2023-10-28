Анна Фролова ответила, каково давать интервью Алине Загитовой

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала, каково это – давать интервью олимпийской чемпионке 2018 года, чемпионке мира и Европы Алине Загитовой.

«Понравилось ли давать интервью Загитовой? Да! Мне вообще нравится с Алиной общаться, честно говоря, потому что она всё-таки очень опытная фигуристка с огромными достижениями. Она как спортсмен спортсмена очень хорошо понимает. Мне нравятся её вопросы, они, знаете, такие плюс-комфорт. Она не ставит в неловкое положение, не задаёт неудобные вопросы. С ней общаешься как спортсмен со спортсменом. И это очень удобно на самом деле. Правда», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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