Татьяна Тарасова: Гуменник сегодня был по нулям. А музыка его мне понравилась

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачный прокат короткой программы серебряным призёром чемпионата России – 2023 Петром Гуменником на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

Напомним, Гуменник сорвал все прыжковые элементы: упал с четверного лутца, с четверного сальхова и потерял каскад, а также с ошибкой приземлил тройной аксель. В итоге он получил от судей 70,41 балла, Пётр занимает промежуточное пятое место.

«Гуменник в этом году мне очень нравится, но сегодня он был по нулям. Жаль, что не получилось. Музыка на его прокате мне тоже понравилась», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

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