Мария Агаева прокомментировала победу в КП на третьем этапе Гран-при России

Обладательница бронзы второго этапа ГП России — 2023/2024 Мария Агаева прокомментировала победу в короткой программе на третьем этапе Гран-при, который проходит в Красноярске.

«Очень неожиданно, я была очень удивлена. Очень приятно. Но есть над чем работать, а в целом прокатом довольна. Это мой личный рекорд. Чувствовала себя увереннее после Омска. В Омске было гораздо больше публики, здесь поменьше», — передаёт слова Агаевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Судьи оценили прокат 14-летней фигуристки в 70,91 балла – это лучший результат. На втором месте расположилась Анна Фролова, набрав 70,75 балла. На третьем – Елизавета Куликова с 68,18 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.