Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мария Агаева прокомментировала победу в КП на третьем этапе Гран-при России

Мария Агаева прокомментировала победу в КП на третьем этапе Гран-при России
Комментарии

Обладательница бронзы второго этапа ГП России — 2023/2024 Мария Агаева прокомментировала победу в короткой программе на третьем этапе Гран-при, который проходит в Красноярске.

«Очень неожиданно, я была очень удивлена. Очень приятно. Но есть над чем работать, а в целом прокатом довольна. Это мой личный рекорд. Чувствовала себя увереннее после Омска. В Омске было гораздо больше публики, здесь поменьше», — передаёт слова Агаевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Судьи оценили прокат 14-летней фигуристки в 70,91 балла – это лучший результат. На втором месте расположилась Анна Фролова, набрав 70,75 балла. На третьем – Елизавета Куликова с 68,18 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Невероятная потеря! Ученица Тутберидзе ошиблась и вылетела из тройки сильнейших. LIVE
Live
Невероятная потеря! Ученица Тутберидзе ошиблась и вылетела из тройки сильнейших. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android