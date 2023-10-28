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Куликова: стараюсь не думать, насколько реально попасть в тройку на ГП, могу накосячить

Куликова: стараюсь не думать, насколько реально попасть в тройку на ГП, могу накосячить
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15-летняя российская фигуристка Елизавета Куликова прокомментировала промежуточное третье место после короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России в Красноярске.

«На втором этапе психологически немного легче, но всё равно на этих стартах мне волнительно. Глаза блестят? Я не расстроилась, они блестят по другой причине. Так я рада, довольна своими оценками: они выше, чем в Уфе, значит, я откатала лучше.

Я стараюсь не думать о том, насколько реально попасть в тройку, потому что если буду думать, то могу накосячить из-за этого.

Под Пелагею согласилась катать сразу, потому что на «Ледниковом периоде» я под эту песню как раз катала. С каждым стартом я по-разному катаю. Сначала я не сразу поняла, что именно хочу катать, как надо катать, поэтому я катала как поставили. А сейчас я добавила свои движения, свои эмоции и почувствовала, что мне надо катать», — передаёт слова Куликовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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