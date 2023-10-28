Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе пропускает третий этап серии Гран-при России подряд, несмотря на то что её воспитанники принимают участие в данных соревнованиях.

Сегодня, 28 октября, в Красноярске проходит третий этап ГП России. На нём выступают подопечные штаба Тутберидзе – Майя Хромых и чемпионы Европы 2020 года, спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

На предыдущих этапах в Уфе и Омске выступали Аделия Петросян, Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова, представляющие группу Тутберидзе. Тренер также не присутствовала на соревнованиях.

Отметим, что 21 и 22 октября Тутберидзе сопровождала своего ученика грузинского фигуриста Нику Эгадзе на первом этапе серии Гран-при ISU в США. 31 октября и 5 ноября Этери проведёт мастер-классы в Астане (Казахстан).

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.