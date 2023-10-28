Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Морозов порезали ногу коньком на разминке. После проката Аннабель уносили в слезах к врачу

Морозов порезали ногу коньком на разминке. После проката Аннабель уносили в слезах к врачу
Комментарии

Неприятным инцидентом ознаменовалась разминка танцевальных дуэтов перед ритм-танцем на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

В её рамках фигуристка Аннабель Морозов травмировала ногу. Во время разминки Елизавета Шанаева случайно задела коньком ногу Аннабель и порезала её. Несмотря на это, Аннабель вместе с партнёром Игорем Ерёменко вышла на лёд и представила ритм-танец. После его исполнения Аннабель уходила в слезах в зону объявления оценок. Позднее Ерёменко унес её на руках к врачу.

Фото: скриншот из трансляции Okko и Первого канала

Фото: скриншот из трансляции Okko и Первого канала

Отметим, что за прокат своего ритм-танца Морозов и Ерёменко получили от судей 76,13 балла и идут на промежуточном третьем месте.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Фигуристки столкнулись — одна порезала другую коньком. Гран-при в Красноярске, LIVE!
Live
Фигуристки столкнулись — одна порезала другую коньком. Гран-при в Красноярске, LIVE!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android