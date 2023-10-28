Морозов порезали ногу коньком на разминке. После проката Аннабель уносили в слезах к врачу

Неприятным инцидентом ознаменовалась разминка танцевальных дуэтов перед ритм-танцем на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

В её рамках фигуристка Аннабель Морозов травмировала ногу. Во время разминки Елизавета Шанаева случайно задела коньком ногу Аннабель и порезала её. Несмотря на это, Аннабель вместе с партнёром Игорем Ерёменко вышла на лёд и представила ритм-танец. После его исполнения Аннабель уходила в слезах в зону объявления оценок. Позднее Ерёменко унес её на руках к врачу.

Фото: скриншот из трансляции Okko и Первого канала

Фото: скриншот из трансляции Okko и Первого канала

Отметим, что за прокат своего ритм-танца Морозов и Ерёменко получили от судей 76,13 балла и идут на промежуточном третьем месте.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.