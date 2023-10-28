Иван Букин: за месяц я сбросил 4 кг. Но иногда хочется пожрать!

Неоднократный призёр чемпионата Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о процессе своего прихода в оптимальную форму.

«4 кг я сбросил за месяц, но я в работе. Иногда хочется зайти съесть какую-нибудь вкусняшку, ну как это не порадовать себя вкусной едой? Иногда хочется какую-нибудь булочку с маком в шоколаде. Хочется, короче, пожрать иногда! Но я, короче, в перспективе надеюсь ещё 4 сбросить. 8 в общей сложности будет нормально. До Москвы, давайте», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин – 87,26 балла.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 79,61.

3. Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко – 76,13.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.