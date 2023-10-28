Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали своё выступление на этапе ГП

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали победу в ритм-танце на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

Букин. Для нас всё это время — полтора года — пролетело очень быстро. Мы выходили, нервничали, переживали, очень скучали по этому. Всё равно, когда выходишь, это ощущение нервоза — эксклюзивное, его нигде не получишь. Именно только перед стартом.

Степанова. Так хочется куда-то от него деться, куда-то сбежать от этого чувства, но это невозможно».

Букин. Это адреналин. Когда ты готов выйти и прямо откатать сейчас, чтобы выдохнуть. Вот сейчас выдох идёт, но он недолгий, потому что завтра уже произволочка. И это новая эмоция! Но произволка она всегда проще, потому что ты уже привыкаешь к этому состоянию турнира и спокойно уже подходишь.

Степанова. Не знаю, мне кажется это от старта к старту по-разному, и не понятно, от чего это зависит. То есть бывают такие старты, где ты вообще не нервничаешь, но это на одной из двух программ получается. И ты потом задаёшь вопросы: «Почему так?» Ты не то чтобы готов лучше к этому танцу или ещё что-то. Это такой нерв, от которого действительно неизвестно, куда деться, сбежать. Или, может быть, не надо никуда сбегать, он наоборот помогает. Когда ты выходишь и совсем не нервничаешь, очень часто так бывает, что кто-то ошибается и т. д.

Про изменения в ритм-танце после контрольных прокатов:

Степанова. Произошло достаточно много изменений. Плюс ещё до этого старта мы думали поменять немножко характер танца. Поняли, что это немного не наша такая линия, не наше состояние.

Букин. Не наше настроение, мы не можем его исполнить и в полной мере раскрыть.

Степанова. Всё-таки мы не в театре, и, чтобы показывать всё, что мы задумали, это надо прямо встать на сцену и показывать. Но мы катаемся, мы показываем фигурное катание, и такая программа — она лёгкая, «Be happy», она должна передавать это настроение. Много произошло изменений именно по элементам. Мы переделали поддержку, переделали чуть-чуть часть самбы, начало поменялось, по чуть-чуть везде что-то изменилось. Неизменными остались твиззлы.

Букин. Костяк программы остался — рисунок. А именно хореография сверху, конечно, изменилась. И это для нас очень радостные изменения, потому что мы наконец-то начали чувствовать и ощущать себя в ней более свободно, более в нашем настроении. Хотя есть всегда, куда совершенствоваться. Нет возможности остановиться, всегда есть, над чем работать. И, конечно, это такой прокат среднего состояния в сезоне. Мы хотим работать и к чемпионату России, думаю, подойдём в идеальной форме. Будем и выглядеть прекрасно, и настроение передавать максимально сочно, и самое главное — мы не устанем.

Про тяжёлое ожерелье в костюме:

Степанова. Ой, это ожерелье, я не знаю, сколько оно весит килограмм, но оно реально такое увесистое, и мы даже его чуть-чуть расширяли, потому что до этого оно было прямо по шее и душило меня. На контрольных прокатах казалось ещё нормально, но потом мы вышли на показательные, и я поняла, что надо переделывать. Реально к этой штуке надо привыкнуть, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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